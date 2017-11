Kamila, très remontée : "Que Charlène ne fasse pas sa maline avec moi !"

Quelques instants après la dispute entre Kamila et Charlène, provoquée par le fait que la première suspecte la seconde d'avoir mis sens dessus dessous la chambre du bas, la Marseillaise ne décolère pas. "Qu'elle ne casse pas les couilles ! Elle fait la maline. Qu'elle fasse pas sa maline avec moi. Elle est énervée ce soir et elle fait la maline !", s'agace Kamila, soutenue par son époux Noré. Alliés depuis leur entrée dans la Maison, jamais les couples Charlène-Benoît et Kamila-Noré n'ont été aussi désunis !