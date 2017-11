Kamila, très remontée contre Sarah : Pas touche à Noré !

Cette semaine, Kamila et Sarah (Secret Story 10) ont pour mission de se faire passer aux yeux des autres Habitants pour les pires ennemies. Pour ce faire, Sarah n'hésite pas à tourner autour de Noré de manière outrancière, ce qui a le don d'agacer Kamila. Tandis que la tension monte lentement mais sûrement ces jours-ci, la situation s'est envenimée entre les deux candidates, qui jouent le jeu à fond. Lors du jeu de la bouteille, Sarah a léché son doigt avant de le fourrer dans l'oreille de Noré... Mais quand on demande à Kamila et Sarah de se frotter les fesses l'une contre l'autre, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase... - Extrait de la Quotidienne de Secret Story 11, diffusé le mercredi 22 novembre 2017 à 18h20 sur NT1.