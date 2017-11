Kamila s'énerve face à Charlène et Benoît

Lors du prime time de mercredi soir, Charlène a découvert les images de ce que disent Noré et Kamila à son sujet dans son dos. Charlène est blessée mais surtout très agacée de découvrir que Kamila et Noré la méprisent et la trouvent souvent stupide... Benoît et Charlène convoquent Kamila dans la salle de bain pour une ultime explication. Rejointe par Noré, Kamila se défend et s'énerve face aux attaques du couple. Désormais, la rupture de l'alliance qui unissait les deux couples semble irrévocable !