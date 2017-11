Kamila et Sarah : Un faux clash plus vrai que nature !

Toute cette semaine, Kamila et Sarah sont en mission "meilleures ennemies". Chaque jour, elles doivent créer des tensions ou un clash majeur qui poussera les autres Habitants à penser qu'elles se détestent. Alors que Sarah fait mine d'être attirée par Noré, Kamila s'en mêle et révèle à son mari qu'elle aurait surpris Sarah fouillant dans ses affaires et portant sa veste. Le ton monte et les deux jeunes femmes continuent d'assurer avec talent leur mission !