Kamila : Tensions avec Leila Ben Khalifa dans le Débrief !

C'est la tradition : chaque sortant est invité dans le Débrief de Secret Story 11 pour faire face au Tribunal et s'expliquer sur ses faits et gestes dans la Maison... Kamila est alors confrontée à Leila Ben Khalifa et à ses accusations. L'épouse de Noré encaisse mal les reproches de Leila, qu'elle accuse même de l'avoir descendue en flèche à plusieurs reprises dans le Débrief, en plus de manquer d'arguments. Le ton monte entre les deux jolies brunes... - Extrait du Débrief de Secret Story 11, diffusé le lundi 4 décembre 2017 à 19h30 sur NT1.