Kamila et Vivian : Véritablement irréconciliables ?

A l'instar de son épouse Kamila, Noré est un garçon impulsif... Mais s'il y a bien une chose qu'il déteste, c'est voir sa petite femme s'énerver pour des broutilles. Après avoir assisté impuissant au clash qui a éclaté entre Vivian et Kamila, il encourage ces derniers à enterrer la hâche de guerre. Ce qu'il ignore, c'est que ce clash s'inscrivait dans la mission de Kamila de se chamailler avec Sarah toute cette semaine... et que Vivian et Kamila sont toujours copains comme cochons !