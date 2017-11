Kamila vs Sarah : Noré n'en peut plus !

Pour Noré, trop c'est trop ! Depuis l'arrivée de Sarah dans la Maison, Kamila a changé du tout au tout. Elle n'est plus la jeune femme douce et calme qu'il aime tant. Kamila montre les crocs à la moindre contrariété. Son époux l'encourage alors à calmer le jeu avec Sarah. Ce qu'ignore Noré, c'est que Kamila et Sarah ont reçu pour mission de La Voix lors du dernier prime time de multiplier les embrouilles. Comment Noré va-t-il réagir, ce soir, en découvrant qu'il a été piégé par sa petite femme ?