L'incroyable surprise d'Alain et Kamila, de retour dans la Maison !

Après l'élimination d'Alain et Kamila aux portes de la finale lors du dernier prime time, Laura et Noré sont au plus bas... Heureusement, en ce lundi soir, ce sont Kamila et Alain qui font leur retour pour le plus grand plaisir de deux finalistes : Noré et Laura ! Et pas n'importe comment puisque c'est cachés dans des costumes de mascottes déposées au pied du sapin qu'ils sont apparus ! - Extrait de la Quotidienne de Secret Story 11, diffusée le mardi 5 décembre 2017 à 18h20 sur NT1.