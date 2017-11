L'instant LOL : Jordan, complètement à l'ouest...

Alors les secrets tombent les uns après les autres, ces derniers jours, Jordan veut lui aussi décrocher le jackpot et trouver un secret. C'est une question d'honneur. Mercredi soir, il cuisine Barbara dans la salle de bain. Il en est certain : elle est l'oeil de La Voix, une sorte de complice de la plus haute instance de la Maison des Secrets. Des élucubrations qui font rire Barbara. Sûr de son coup, Jordan en vient même à prendre le pouls de Barbara, qu'il juge anormalement élevé et à se lancer dans un diagnostic : si son coeur bat si vite, c'est parce que son secret va tomber !