L'Interview d'Alain : « Avec Laura, c'est du sérieux »

Chaque semaine, MYTF1 vous propose de retrouver des candidats de Secret Story 11 pour une interview exclusive. Aujourd'hui, c'est Alain qui s'est rendu au Confessionnal pour répondre à nos questions. Le jeune homme s'est longuement confié sur son couple avec Laura et son avenir avec la belle brune. Une histoire d'amour qui ne va toutefois pas prendre le pas sur son jeu. Alain promet de rester aussi joueur. D'ailleurs, amoureux ou pas, il est bien déterminé à trouver le secret de Laura, sa chérie restant sa cible préféré. Le candidat n'en oublie toutefois pas les autres Habitants et cultive en même temps d'autres pistes. Une interview à découvrir en exclusivité et en intégralité sur MYTF1.fr !