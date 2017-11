L'interview de Shirley : « Jordan est allé trop loin »

Chaque semaine, MYTF1 vous propose de retrouver des candidats de Secret Story 11 pour une interview exclusive. Aujourd'hui, c'est Shirley qui s'est rendue au Confessionnal pour répondre à nos questions. La jeune femme revient sur son amitié avec Charlène et Benoît, ses clashs avec Jordan et sa stratégie pour préserver son secret. Elle donne également son avis sur les autres étudiants du Campus. Une interview à découvrir en exclusivité et en intégralité sur MYTF1.fr !