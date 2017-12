L'interview vérité de Noré

Lors de la Finale de Secret Story 11, Noré a été choisi par le public et est devenu le 11ème gagnant de l'émission. Ce soir dans le Débrief, il va devoir répondre à toutes les questions vérité de Christophe Beaugrand ! Des réponses rapides et sans réfléchir. Noré on va revenir sur votre aventure et sur les raisons de sa victoire finale. Sans langue de bois, l’emboucaneur de la maison répond à toutes les questions ! Quel est l’habitant qu'il ne reverra pas à l’extérieur de la maison ? Quel est le candidat le plus hypocrite ? Quel est le candidat le plus chaud de la saison ? Avez vous fait des câlins avec Kamila dans la maison ? Extrait du Débrief Spécial gagnant du vendredi 8 décembre 2017.