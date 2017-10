Laura a-t-elle fait une boulette sur son secret ?

Toute cette semaine, Laura a affronté les Habitants dans diverses épreuves afin d'obtenir des indices sur le secret du candidat de son choix. Chaque indice offert était associé à un buzz gratuit. Hier soir, une ultime épreuve a affronté les deux camps. Laura a perdu et les Habitants ont découvert un indice sur son secret et ont obtenu un buzz gratuit. Lors de la révélation, la jeune femme a malicieusement laissé échapper un petit indice pour mettre ses adversaires sur une nouvelle fausse piste. Noré et Kamila sont tombés dans le panneau…