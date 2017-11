Cupidon a décoché une flèche sur la Maison des Secrets et voilà Laura et Alain fous d'amour. Nos deux tourtereaux semblent plus que jamais inséparables et se mettent à parler d'avenir... Où pourraient-ils bien vivre ? A Paris ? A Dubai ? Ou bien en Espagne ? Toutes les éventualités sont envisagées. Et à quoi pourrait bien ressembler leur appartement ? Alain et Laura se projettent déjà et c'est tellement mignon !