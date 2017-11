Laura et Alain au bord de la rupture : "Je ne suis pas ton caniche !"

Rien ne va plus entre Alain et Laura ! Suite à une danse partagée avec Charlène par son homme, Laura ne contient pas sa jalousie et fait une scène au pauvre Alain. Ce dernier se défend d'avoir dansé avec Charlène et affirme avoir dansé à côté. Alain se sent injustement attaqué et vit très mal cette situation tandis que Laura continue d'invectiver le beau quadragénaire. - Extrait de la Quotidienne de Secret Story 11, diffusée le jeudi 2 novembre à 18h20 sur NT1.