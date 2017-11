Laura et Alain : C'est de pire en pire !

Depuis jeudi soir, l'un des couple emblématique de cette saison est en pleine crise. Alain a des doutes sur l'avenir de leur relation amoureuse depuis qu'il s'inquiète sur ce que dit Laura à son sujet dans le confessionnal. Laura n'accepte pas ses reproches. Le couple se déchire et s'ignore depuis. Alors que le jeune homme tente de s'expliquer et mettre les choses à plat, le ton monte. Laura se braque, Alain s'emporte et le couple s'enlise encore un peu plus… Vont-ils réussir à mettre leur égo de côté pour se retrouver enfin ?