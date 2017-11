Laura et Noré : Les cancres du Campus ont encore frappé !

Comme vous avez pu le voir lors du prime time de jeudi dernier, Laura et Noré ont pour mission de devenir les cancres du Campus et de piéger les Habitants tout au long de la semaine. Après s'en être pris à Charlène jeudi soir, nos deux petits diablotins ont réservé une bonne farce à Alain. Ce dernier, en froid avec Laura ces dernières heures, va très bientôt retrouver ses affaires sens dessus dessous... Comment va-t-il réagir ? Soupçonnera-t-il sa chère et tendre ?