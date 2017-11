Laura et Alain : Couple en crise et communication rompue...

Laura et Alain formaient un beau petit couple. Mais ça, c'était avant. Laura n'a pas apprécié qu'Alain dans de manière un peu trop suggestive avec Charlène et ne s'est pas privée de le lui faire savoir. Alain estime ne rien avoir à se reprocher et prend très mal les remarques de Laura. Après cette altercation, le dialogue semble rompu et Laura s'empresse de raconter les faits aux autres Habitants afin qu'ils soient informés de la crise que subit le couple. Noré et Kamila les encouragent à rediscuter dans quelque temps, quand le sujet sera moins sensible. Quant à Barbara, elle déplore que la démarche de Laura de vouloir discuter calmement n'ait pas été accueillie de la meilleure manière...