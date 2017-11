Depuis jeudi soir, Le couple était en crise. Ils se sont engueulés, déchirés et ignorés pendant de longues heures. Les deux habitants n'arrivaient plus à communiquer sereinement. Par chance, la visite de leurs proches Max et Davy les ont rapprochés. Il est temps pour nos deux tourtereaux de faire le point sur cette sombre période et d'en tirer les leçons pour ne plus jamais revivre ça. Chacun fait son mea culpa pour tourner définitivement la page…