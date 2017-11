Laura et Noré, de vrais cancres : La vengeance crémeuse des Habitants !

Toute la semaine, Laura et Noré avaient pour mission de devenir les cancres du Campus des Secrets et de piéger les Habitants. Entre réveils en fanfare, tartes à la crème, croissants piégés au Tabasco ou encore lits imbibés d'eau, ils n'ont pas ménagé leurs camarades ! Il est temps pour les Habitants de découvrir la supercherie dont ils ont été les victimes. Et leur vengeance sera terrible ! - Extrait de la demi-finale de Secret Story 11, diffusée le jeudi 30 novembre 2017 à 21h00 sur NT1.