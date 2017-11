Laura et Alain, très émus : Leurs proches enchantés par le mariage !

Tout au long de la semaine, Laura et Alain doivent faire croire aux Habitants qu'ils sont prêts à se marier dès ce jeudi, sur le plateau du prime time... Pour ce faire, Alain a fait sa demande en mariage dans les règles de l'art lors d'un dîner romantique il y a 48h. Et afin de crédibiliser encore plus la mission, Alain et Laura reçoivent, en pleine soirée pyjama, les coups de fil de leurs proches, tous enchantés par cette union à venir...