Laura et Alain, fous amoureux, ne peuvent plus vivre l'un sans l'autre !

Ces retrouvailles font un bien fou à nos deux amoureux, Alain et Laura. Après plus de trois jours passés l'un de l'autre, ils savourent chaque seconde passée à deux. Laura lui ouvre son coeur et le félicite d'avoir réussi à la faire tomber amoureuse... Nos deux Secretistes n'ont désormais qu'une seule envie : vivre sous le même toit une fois l'aventure terminée, et se demandent même comment ils vont pouvoir supporter d'être séparés jusqu'à la finale de jeudi...