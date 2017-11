Laura et Alain : L'espoir d'une réconciliation ?

Depuis quelques jours, Laura et Alain se déchirent. A cause d'une danse un peu trop endiablée avec Charlène, le couple a rompu. Après une discussion sous la pergolas, Alain et Laura ont acté leur séparation. Mais le bel espagnol est malheureux et ne s'en cache pas. Il a même avoué un peu plus tôt à Barbara, qu'il aime encore Laura. Alors qu'ils se retrouvent seuls dans la chambre du haut, Alain entame la conversation pour tenter de recoller les morceaux et pourquoi pas reprendre leur histoire là où ils l'avaient subitement arrêtée.