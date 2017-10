Laura et Alain : L'incroyable massage de Laura

Avec le départ de Cassandre et l'ouverture de la Love Room, la chambre du haut s'est désertée. Reste Laura et Alain qui profitent pleinement de la chambre en amoureux. Après une petite incompréhension un peu plus tôt dans la soirée, Laura s'occupe de son amoureux pour faire baisser la tension. En petite tenue, la jolie Cannoise masse sensuellement Alain des reins jusqu'au bout des doigts. Complètement détendu, Alain confesse « Je suis passé du massage de friend au massage de boyfriend ». Veinard !