Laura – Alain : Et maintenant le mariage !

« Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants » disent les contes de fées. En couple depuis quelques jours, Laura et Alain décident de franchir le pas au cours d'une belle cérémonie, à laquelle tous les Habitants sont conviés, organisée par… Jordan. Evidemment tout ceci est une nouvelle blague du jeune étudiant. Mais les blagues les plus courtes sont les meilleures dit le dicton et Laura va vite couper court à la farce pour planter le marié devant tout le monde. Il va falloir attendre encore un peu avant de quelqu'un passe la bague au doigt de la jolie Cannoise.