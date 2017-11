Laura - Alain : Marie tente de recoller les morceaux

Laura rejoint Marie dans la Maison des Voisins. Après un gros câlin en guise de bonjour, les deux copines s'installent autour de la table. Marie en profite pour sonder Laura sur sa relation avec Alain. En crise depuis quelques jours, le couple se déchire à cause d'une danse avec Charlène. Laura confie que la situation est au point mort. Le dialogue entre eux est de plus en plus difficile. De plus, le côté séducteur d'Alain déplait fortement à Laura. Marie lui conseille de persévérer et de laisser sa chance au ben espagnol.