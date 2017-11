Semaine compliquée pour Laura au sein du Campus : son histoire avec Alain est en stand by, son amie Marie a fait son entrée dans la tour de contrôle, son secret est en grand danger et depuis hier, elle se sent trahi par Barbara, qu'elle a longtemps soutenue. Les deux ex se retrouvent dans la chambre du haut pour se faire quelques papouilles qui vont rapidement se transformer en un long et sensuel massage après quelques confidences sur le cas Barbara.