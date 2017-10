Laura – Alain : Premières tensions ?

Premier accroc entre Alain et Laura. Alors que la soirée espagnole organisée par La Voix s'achève, Laura raconte à Alain qu'elle possède une bague et un bracelet de grande valeur, visiblement offerts par un ex petit ami. Sympa, Alain lui propose de les porter si elle le désire mais Laura s'emporte et lui répond sèchement : « Je ne vais pas te demander la permission ». Toujours souriant, Alain laisse passer l'orage et le blanc qui suit. Finalement, il préfère aller boire un verre d'eau, histoire de laisser retomber la tension.