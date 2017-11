Laura et Alain se retrouvent enfin !

Depuis jeudi soir, l'un des couple emblématique de cette saison est en pleine crise. Le couple se déchire et s'ignore. Les deux habitants n'arrivent plus à communiquer sereinement. Par chance, la visite de leurs proches Max et Davy va les rapprocher. Leurs conseils et leurs soutiens vont convaincre Laura et Alain de faire un pas l'un vers l'autre et se retrouver enfin après de longs jours de disputes et de prises de tête. Après une discussion apaisée, les deux amoureux passent la nuit ensemble…