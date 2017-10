Quand Laura et Alain se vannent et s'imitent !

En couple depuis quelques jours, Alain et Laura sont de plus en plus complices. Après des semaines passées à se chercher, à se tourner autour, à échanger des regards complices, à se chamailler gentiment, à se titiller... Laura et Alain ont enfin sauté le pas. Aujourd'hui, leur couple sonne comme une évidence, tant les deux amoureux semblent sur la même longueur d'onde. Preuve de leur belle complicité, Alain et Laura aiment se vanner sans se prendre la tête, ni se vexer avant que la Voix annonce la soirée espagnole au sein du Campus des Secrets.