Laura et Barbara : Réconciliation sur l'oreiller !

Après avoir rendu une petite visite à sa meilleure amie Marie en pièce secrète, Laura s'empresse de discuter avec Barbara. Depuis quelques jours, les deux jeunes filles sont en froid. Le motif : Barbara l'a jouée perso à plusieurs reprises et notamment au moment de buzzer Charlène et Benoît à l'aide d'un indice qu'elle venait de remporter. Laura et Barbara font le point sur leur relation. Et cette dernière se lance même dans un déclaration d'amour à son amie. Les voilà reparties comme en quarante en faisant table rase du passé !