Laura et Barbara : Cachée, Charlène les grille en train de se moquer de Kamila

Dans la Maison des Secrets, les murs ont des oreilles. Laura et Barbara l'ont appris à leur dépend. Alors que les deux jeunes étudiantes se moquent de Kamila, « la science infuse », Charlène, dissimulée derrière les valises, ne loupe pas une miette de la conversation. La jeune femme apprend que Kamila multipliait les fausses pistes et que Laura et Barbara mènent les autres Habitants en bateau depuis plusieurs semaines. Mais pas sûr que Charlène ait bien saisi toute la conversation des deux étudiantes.