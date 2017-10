La Soirée Confidences a laissé des traces... Si, pour certaines personnes, cet événement hebdomadaire est l'occasion de repartir sur de bonnes bases à l'image de Noré et Alain, pour d'autres comme Laura, cette soirée est une véritable épreuve. Elle ne supporte pas d'entendre Jordan défendre Charlène alors qu'il ne s'était pas privé de la critiquer quand il la croyait sortie du jeu. Quant à Charlène, elles lui reprochent d'être tout simplement bête. Laura et Barbara dénoncent une "baraque de faux-culs", ni plus ni moins...