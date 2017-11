Laura et Barbara : Entente cordiale, rien de plus...

L'amitié entre Laura et Barbara semble bel et bien rompue. La situation est délicate pour les deux Miss depuis que Barbara a décidé de la jouer perso. Souvenez-vous : après un Sexy Ménage endiablé, Barbara et Alain ont remporté un indice sur le secret de Benoît. Quelques minutes plus tard, Barbara s'est précipitée au Confessionnal pour buzzer le secret de Charlène et Benoît. Alors quand Barbara vient demander à Laura si elle fait fausse route au sujet de son secret, cette dernière n'a aucun scrupule à l'envoyer balader...