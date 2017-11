Laura, complice de La Voix, continue de se jouer d'Alain...

C'est l'événement de la semaine dans la Maison des Secrets : Alain a demandé Laura en mariage, lors de la soirée Cowboys et Indiens, suite à une mission confiée par La Voix... Ce que ce gentleman ignore, c'est que Laura en a été informée et a eu pour ordre de le piéger en acceptant la demande et en se montrant très emballée à l'idée de se marier au plus vite. Après une nuit de réflexion, Laura continue de se jouer de ses camarades et fait mine d'être gagnée par le doute. Et si tout ce cinéma n'était qu'une mascarade pour les besoins d'une mission secrète lucrative ? Et si Alain avait simplement répondu aux ordres de La Voix ?