Laura, demandée en mariage : Comment elle a piégé Alain...

Lors du dernier prime, La Voix missionnait Alain de faire croire aux Habitants qu'il était prêt à se marier à Laura. Il semblerait que ses réels sentiments aient dépassé le statut de simple mission. Il est désormais véritablement prêt à s'unir à Laura pour le meilleur et pour le pire. Il prend son courage à deux mains et la demande alors en mariage, en pleine soirée cowboys. Et la réponse de sa belle est limpide : c'est oui ! - Extrait de la Quotidienne de Secret Story 11, diffusée le mecredi 15 novembre 2017 à 18h20 sur NT1.