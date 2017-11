Laura, émue par les larmes d'Alain : "J'ai le coeur en miettes"

Depuis son faux clash avec Marie, Laura est isolée en Tour de Contrôle et les Habitants sont persuadés que la jeune femme a été exclue de Secret Story 11. Une nouvelle qui a laissé Alain dans une peine immense. Ce qui n'a pas échappé à sa petite amie, qui l'observe de la maison voisine. Lors du Débrief du 7 novembre, Laura a répondu aux questions de Christophe Beaugrand et a confié à l'animateur qu'elle vivait très mal de voir son amoureux souffrir ainsi. Elle culpabilise bien évidemment et a finalement autant de peine que lui.