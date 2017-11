Laura enfonce Charlène : "Elle est gentille, mais elle est c… !"

La guerre des clans entre la chambre du bas et la chambre du haut continue de faire rage... Pour Laura et Barbara, alliées depuis plusieurs semaines et pensionnaires de la chambre du haut tout comme Alain, la pire recrue de la chambre du bas n'est autre que Charlène. Elles n'hésitent pas, au cours d'une discussion nocturne, à la rhabiller pour l'hiver : "Elle est gentille mais elle est conne !", lance Laura avant de qualifier la compagne de Benoît de "niaise" !