Laura flingue Charlène et Benoît : "Vous êtes des navets les mecs !"

Suite et fin de la Soirée Confidences et c'est Laura qui clôture cette séance riche en confrontations musclées. Et, une nouvelle fois, c'est Charlène et Benoît qui se retrouvent au centre des débats. Laura affirme qu'elle n'aurait aucun remord à les séparer en faisant nominer l'un des deux. Benoît monte au créneau et Laura, comme à son habitude, ne se laisse pas faire... Un spectacle qui fait rire quelques-uns de leurs camarades, à l'image de Barbara.