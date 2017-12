Laura, folle amoureuse d'Alain : "Je ne m'attendais pas à vivre ça..."

Tandis que Cassandre est de passage dans la Maison pour quelques heures à l'occasion de la semaine de la finale, Laura en profite pour lui faire quelques confidences sur sa relation avec Alain et ses doutes. Elle craignait notamment son comportement à l'extérieur de la Maison mais s'est rendue compte que son amour s'est trouvé décuplé et encore plus fort. Elle-même ne s'attendait pas à tomber amoureuse dans le cadre de l'émission... Tout arrive !