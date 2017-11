Laura : "J'ai découvert une facette d'Alain que je n'aime pas..."

Direction la Love Room pour Barbara et Laura afin de débriefer les tensions qui apparaissent au sein du couple Laura-Alain. Elle confie à son amie les propos déplacés qu'a tenus son petit ami : "Il m'a montré une facette que j'aime pas. Il est méchant en fait. Il dénigre", s'indigne-t-elle, agacée d'avoir été qualifiée de "dépressive". De fait, Laura s'inquiète pour l'avenir de leur relation. "Je me rends compte que lui et moi, on ne fonctionne pas pareil... Ca me viendrait pas à l'idée d'aller me frotter sur quelqu'un", poursuit-elle. Nos deux amoureux sont-ils déjà au bord de la rupture ?