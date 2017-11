Laura joue avec le feu et s'infiltre dans la Maison !

Laura joue gros ! Elle a pour mission de récupérer la clé ouvrant une mystérieuse boîte, dissimulée dans la Maison des Secrets... Elle doit donc s'infiltrer, alors même que les Habitants pensent tous qu'elle a quitté le jeu en raison de son comportement violent. Pour faire diversion et occuper les autres Habitants pendant qu'elle assure cette périlleuse mission, elle peut compter sur le soutien de sa meilleure amie Marie. Arrivera-t-elle à récupérer cette clé sans se faire démasquer ? En cas d'échec, elle sera nominée d'office pendant le prime et son secret sera plus que jamais en danger !