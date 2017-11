Laura, lynchée par les Habitants : Alain et Barbara bouillonnent !

La Soirée Confidences se poursuit sur le Campus des Secrets... Et elle réserve encore son lot de surprises ! Quand vient le tour de Noré de se rendre à la barre pour répondre aux questions des téléspectateurs, il se voit questionné sur son choix de vouloir faire nominer Shirley face à Jordan. Et rapidement, le Marseillais prend parti en faveur de la petite nouvelle, Marie. Alain voit rouge, puisqu'il fait poser sur Marie la responsabilité de l'éviction pour comportement violent de sa petite amie Laura. Très vite, deux clans s'affrontent : les pro-Laura et les pro-Marie...