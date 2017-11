Laura et Marie : Espionnées en pleine réunion stratégique

Depuis jeudi, Laura a le bonheur de compter au sein du Campus des Secrets, sa meilleure amie Marie. Les Habitants ignorent le lien qui les unit, et pour cause, c'est une partie importante du secret de Laura. Les deux amies doivent simuler une dispute à l'issue de laquelle Marie choisira d'affronter Laura dans le sas, et conduira à son éviction. Afin de monter en tension sans éviter les soupçons, Laura et Marie mettent au point leur stratégie. Elles ignorent que Noré et Jordan écoutent tout !