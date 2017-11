Laura et Marie en viennent aux mains, La Voix sanctionne !

Tout ceci n'est qu'une supercherie : Laura et Marie, meilleures amies qui doivent préserver ce secret, étaient missionnées par La Voix d'en venir aux mains, épilogue de plusieurs jours de fausses tensions entre les deux jeunes femmes. A l'issue de la soirée des Secret d'Or 2017, les deux demoiselles ont sorti leur plus grand jeu d'actrices pour s'éxécuter. Suite à un geste déplacé de Laura, la sécurité est intervenue et la candidate a été placée à l'isolement en pièce secrète. - Extrait de la Quotidienne de Secret Story 11, diffusée le mardi 7 novembre 2017 à 18h20 sur NT1.