Agacée par l'enfermement et la pression constante autour de son secret, Laura est connaît un gros moment de blues, mercredi après-midi. Aussitôt, Alain s'empresse de venir à ses côtés pour la canaliser et lui faire quelques tendres baiser pour calmer ses angoisses. Quelques instants plus tard, il s'inquiète cependant du possible lien entre ce pétage de plombs et la demande en mariage de la veille et cherche les réponses à ses questions auprès de Barbara...