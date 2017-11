Changement d'ambiance entre Alain et Laura après la demande en mariage...

Et si la demande en mariage d'Alain à Laura allait tout changer ? En réalité, Alain peut dormir sur ses deux oreilles, Laura se joue de lui depuis qu'elle a été mise dans la confidence par La Voix. La belle brune sait donc désormais qu'Alain est en mission mariage et compte bien se jouer de lui autant que faire se peut ! Au lendemain de la demande en bonne et due forme, Alain et Laura ne semblent pas dans leur état normal... - Extrait de la Quotidienne de Secret Story 11, diffusée le jeudi 16 novembre 2017, à 18h20 sur NT1.