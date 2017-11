Laura qualifie Charlène de "ventriloque", Benoît ne digère pas !

La Soirée Confidences a beau être terminée, elle a laissé des traces... Charlène et Benoît sont sonnés par un tel acharnement. Benoît tente de rappeler Laura à la raison et lui reproche de manquer de diplomatie. La brune ne comprend pas pourquoi le jeune homme revient à la charge plus d'une heure après leur précédent échange. Et quand Charlène a le malheur d'ouvrir la bouche pour tenter de se défendre, elle est aussitôt qualifiée de "ventriloque"... Ces trois-là ne partiront vraiment pas en vacances ensemble !