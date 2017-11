Retour sur la vive altercation survenue plus tôt dans la journée entre Laura et Noré. Juste avant de se coucher, Laura discute avec Alain et lui fait part de son agacement. Elle n'a pas digéré de voir son futur mari plaisanter avec Noré quelques heures après leur vive altercation, ponctuée d'insultes. Ni accepter avec amitié les félicitations de Noré après sa demande en mariage. Elle lui livre alors le fond de sa pensée...