Laura, très remontée contre Alain : "Il est fou, en fait !"

Jeudi soir, Laura et Alain se sont disputés, si bien que ce dernier semble très inquiet de l'avenir de sa relation avec la belle brune, et vit désormais reclus dans sa chambre, loin du reste des Habitants. Barbara a pu recueillir ses inquiétudes le matin même et s'isole, en début de soirée, avec Laura pour lui rapporter la teneur de cette discussion. Elle accuse Alain de toujours rejeter la faute sur les autres, de ne pas écouter son interlocuteur et de ne pas prendre suffisamment la défense de Laura lors de clashes majeurs avec d'autres Habitants de la Maison.